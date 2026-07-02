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Scandalul azilelor groazei: Fiul lui Viorel Pașa, viceprimar PNL în fieful lui Bolojan - EXCLUSIV

Bolojan vs scandal azilele groazei/ Colaj foto

Bolojan vs scandal azilele groazei/ Colaj foto

Realitatea de Alba
Scris deRealitatea de Alba
Publicat2 iul. 2026, 11:32
SursăRealitatea PLUS

Unul dintre fiii lui Viorel Pașca, reținut în dosarul care vizează presupuse abuzuri și exploatarea beneficiarilor din centre pentru vârstnici și persoane vulnerabile, ocupă funcția de viceprimar PNL în comuna Holod, județul Bihor, fief politic al premierului Ilie Bolojan, potrivit Realitatea PLUS.

Realitatea PLUS a identificat o legătură pe care o consideră relevantă în contextul anchetei privind azilele din Bihor. Potrivit informațiilor prezentate, unul dintre fiii lui Viorel Pașca, reținut în dosarul care vizează presupusele abuzuri din centrele pentru vârstnici, ocupă funcția de viceprimar din partea Partidului Național Liberal în comuna Holod, județul Bihor, de care aparține și localitatea Dumbrava.

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În localitatea Dumbrava funcționa centrul în care erau internați vârstnicii aflați în atenția anchetatorilor. Astfel, este evidențiată o legătură între un reprezentant al PNL din administrația locală și cazul aflat în anchetă.

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Rămâne de văzut dacă, în contextul acestor informații, Ilie Bolojan își va nuanța poziția exprimată anterior în declarațiile publice, în care a evitat să precizeze dacă știa sau nu despre situația din județul Bihor, pe care l-a condus timp de mai mulți ani.

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