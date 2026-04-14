Nava-școală „Mircea” pornește într-un marș transatlantic de 150 de zile: misiune de instruire și reprezentare până în SUA

Nava-școală „Mircea” pleacă joi, 16 aprilie, din portul militar Constanța într-o amplă misiune de instruire internațională, care se va desfășura pe parcursul a aproximativ cinci luni.

Echipajul este format din 188 de persoane, dintre care 75 sunt cadeți români din anul al II-lea ai Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, alături de 19 studenți străini proveniți din zece state partenere. Aceștia se vor alătura echipei pe durata voiajului, consolidând dimensiunea internațională a marșului.

Expediția marchează a patra traversare transatlantică a velierului către Statele Unite, după misiunile similare din 1976, 2004 și 2009. Pe durata călătoriei, nava va avea un rol dublu: platformă de formare practică pentru viitorii ofițeri de marină și instrument de reprezentare a României în porturile vizitate.

Pe lângă activitățile de instruire desfășurate pe mare, „Mircea” va lua parte la evenimente oficiale organizate în contextul aniversării a 250 de ani de la independența Statelor Unite. În acest cadru, velierul își va asuma rolul de promotor al imaginii României, atât din perspectiva tradițiilor maritime, cât și a angajamentului pentru sustenabilitate.

Programul misiunii include escale în 15 porturi din Europa, America de Nord și zona mediteraneană, printre care se numără destinații din Italia, Spania, Portugalia, Statele Unite, Puerto Rico, Canada, Tunisia, Grecia și Turcia. Pe parcursul celor peste 150 de zile de navigație, nava va parcurge aproximativ 14.000 de mile marine.

Întoarcerea în portul militar Constanța este programată pentru luna septembrie. Ceremonia oficială de plecare va avea loc joi dimineață, începând cu ora 10:00.