Mărturii noi în procesul Maradona: un specialist susține că legenda suferea de tulburări psihice severe

Noi informații ies la iveală în procesul privind moartea lui Diego Maradona, după ce un psiholog implicat în echipa sa medicală a vorbit despre problemele de sănătate mintală ale fostului fotbalist.

Carlos Diaz, specialist în tratarea dependențelor, a declarat în fața instanței că Maradona suferea nu doar de adicții, ci și de tulburare bipolară și tulburare de personalitate narcisistă, pe care le-a descris drept afecțiuni cronice, ce necesită tratament pe termen lung.

Audierea a avut loc la tribunalul din San Isidro, în apropiere de Buenos Aires, unde mai mulți membri ai echipei medicale sunt judecați pentru posibile neglijențe în îngrijirea fostului mare sportiv, decedat în 2020.

Probleme complexe, dincolo de dependențe

Potrivit psihologului, comportamentul lui Maradona era influențat puternic de dificultatea de a gestiona frustrările, aspect care ar fi fost strâns legat de trecutul său și de presiunea succesului.

„Consumul său era conectat cu cariera sportivă, iar în fața unor situații tensionate nu reușea să gestioneze emoțiile”, a explicat Diaz în fața instanței.

Aceasta este prima dată când un specialist vorbește public despre un posibil diagnostic psihiatric complex în cazul fostului campion mondial, cunoscut până acum mai ales pentru dependențele sale de alcool și substanțe interzise.

Ultimele luni din viață

Carlos Diaz a precizat că l-a întâlnit pe Maradona cu aproximativ o lună înainte de deces și că a observat o intenție reală de a renunța la dependențe.

Rolul său a fost limitat la sprijinirea acestuia într-un program de abstinență, despre care susține că a dat rezultate, aspect confirmat și de analizele toxicologice.

Diego Maradona a murit la vârsta de 60 de ani, pe 25 noiembrie 2020, în urma unui stop cardiorespirator, asociat cu un edem pulmonar. Decesul a survenit în locuința sa, unde se afla sub supraveghere medicală, în perioada de recuperare după o intervenție neurochirurgicală.