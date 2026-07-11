Suspiciuni de conflict de interese la MIPE. Ministerul condus de Dragoș Pîslaru, contracte de milioane cu o firmă pe care acesta a fondat-o

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) se află în centrul unui nou scandal public. Datele oficiale și sursele politice indică faptul că instituția ar fi atribuit contracte de consultanță în valoare de milioane de lei unei companii înființate și administrate în trecut chiar de către actualul ministru interimar și demis, Dragoș Pîslaru.
Conform informațiilor obținute de Realitatea Plus, cel mai proaspăt contract din această serie a fost semnat recent, pe 19 iunie 2026. Este vorba despre o achiziție publică în valoare de 2,93 milioane de lei, derulată pe o perioadă de 48 de luni.
Contractul a fost câștigat de o asociere de firme din care face parte compania de consultanță Civitta Strategy & Consulting (cunoscută în trecut ca Gea Strategy & Consulting) – entitate legată direct de trecutul profesional al ministrului. Obiectivul acordului vizează servicii de evaluare pentru Programul Sănătate, analizând eficiența fondurilor europene cheltuite și impactul pe care investițiile de aici îl au în sistemul medical. La procedura de licitație s-au înscris șase ofertanți, patru fiind declarați admisibili.
„Rețeta succesului”: Contracte de aproape 20 de milioane de lei din bani publici
Analiza achizițiilor publice realizate de MIPE scoate la iveală o dinamică financiară extrem de profitabilă pentru firma menționată, din momentul în care fondatorul ei a preluat frâiele ministerului:
Bilanț total (2020-prezent): 8 contracte încheiate cu ministerul, în valoare totală de 19,9 milioane de lei.
„Era Pîslaru”: 5 din cele 8 contracte, însumând 13,7 milioane de lei, au fost semnate fix în perioada în care ministerul a fost condus de Dragoș Pîslaru.
Această succesiune de atribuiri ridică semne mari de întrebare în spațiul public și pe scena politică, conturând aparența unui grav conflict de interese.
Se așteaptă reacția instituțiilor de control
Datele din această anchetă ar putea constitui baza unei autosesizări din partea autorităților statului (precum Agenția Națională de Integritate sau procurorii anticorupție), care să verifice dacă procedurile de licitație au fost trucate sau dacă s-au încălcat normele legale privind regimul conflictelor de interese în funcțiile publice.
În ciuda faptului că presa a analizat și dezbătut pe larg toate contractele semnate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene cu firma fondată de Dragoș Pîslaru, afacerile au continuat chiar și cu acesta la șefia ministerului. Potrivit propriei prezentări de pe internet, Civitta SA oferă servicii de consultanță pentru sectorul public.
În noiembrie 2026, cu Dragoș Pîslaru la șefia sa, ministerul a publicat un anunț prin care transmitea că dorea să achiziționeze servicii de consultanță pentru evaluarea Programului Sănătate, un program european cu o alocare de peste 3 miliarde de euro, gestionat chiar de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.
Contractul, cu o valoare finală de aproape 3 milioane de lei cu TVA, a fost atribuit asocierii dintre Civitta și o altă companie, în urma unei licitații deschise la care au fost depuse șase oferte.
Potrivit datelor din Sistemul Electronic de Achiziții Publice, între iulie 2025, când Dragoș Pîslaru a preluat portofoliul, și iunie 2026, Civitta a obținut cinci contracte de la minister, în valoare totală de peste 13,7 milioane de lei. Acestea se adaugă altor 3 contracte câștigate în anii anteriori. Valoarea totală a acestora depășește 19,8 milioane de lei. Cu alte cuvinte, compania a reușit să obțină mai multe contracte de când Pîslaru este în funcție.
Legăturile dintre minister și companie nu se opresc însă aici. Directorul de cabinet al ministrului, Elena Botezatu, a lucrat anterior ca expert și a deținut acțiuni în cadrul Civitta, potrivit propriului CV publicat pe site-ul ministerului. Mai mult, presa scrie că și Ciprian Ciucu a lucrat ca expert colaborator pentru Civitta.
Tot pentru firma fondată de Dragoș Pîslaru a lucrat și deputata USR Corina Anastasiu, care a ocupat mai apoi funcția de secretar de stat în Ministerul Fondurilor Europene.
Într-un răspuns pentru Realitatea PLUS, Dragoș Pîslaru a transmis că nu mai are și nu a mai avut nicio legătură cu firma Civitta sau altă firmă de consultanță încă din anul 2019. De asemenea, acesta spune că nu are nicio implicare în achizițiile de consultanță ale ministerului pe care îl conduce.