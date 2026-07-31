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Actualitate· 1 min citire
George Becali, un nou derapaj suburban. Atac murdar la adresa unui jurnalist sportiv – AUDIO
Gigi Becali
Gigi Becali a lansat un atac murdar la adresa unui jurnalist, după ce echipa lui, FCSB, a fost umilită în meciul cu clubul leton AUDA. Latifundiarul din Pipera l-a jignit pe jurnalistul unui post TV sportiv, după care a închis telefonul. Episodul nu este unul singular: controversatul patron din fotbal a jignit în repetate rânduri jurnaliștii. Atenție, urmează pasaje cu limbaj suburban.
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