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Actualitate· 1 min citire
Accident grav: motociclist izbit în plin de o mașină
Accident rutier
Publicat31 iul. 2026, 09:52
SursăRealitatea PLUS
Accident grav pe o stradă din Aiud. O motocicletă a fost lovită în plin de un autoturism, iar impactul a fost atât de puternic încât doi oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale.
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