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Actualitate· 2 min citire
Sorin Grindeanu anunță când ar putea fi învestit noul Guvern: „După 15 august sunt șanse mai mari”
Sorin Grindeanu
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că viitorul Guvern, indiferent de formula politică în jurul căreia va fi construit, va avea o majoritate fragilă în Parlament și va obține votul de învestitură la limită.
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