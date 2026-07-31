Stare de alertă energetică la nivelul României, pentru luna august. Ilie Bolojan a anunțat importuri și posibile restricții – VIDEO

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, la finalul ședinței extraordinare a Guvernului, instituirea unei stări de urgență energetică pentru întreaga lună august, în contextul problemelor majore apărute în sistemul național de producție.
PRINCIPALELE DECLARAȚII
Am declarat stare de alertă la nivel național pe perioada lunii august ca efect al scăderii producției de energie electrică, din cauza secetei și a debitelor scăzute pe râuri dar mai ales pe fluviul Dunărea.
Debite ale Dunării prăbușite la jumătate — risc de oprire a celui de‑al doilea grup de la Cernavodă
Avem o scădere la mai puțin de jumătate a debitelor normale pentru această perioadă. Suntem la 1.600 mc/s, cu posibilitatea scăderii cu încă 100 mc/s.
Ca efect al acestei stări de lucruri, nivelul apei în zona de aducțiune a centralei de la Cernavodă a scăzut.
Am oprit un prim grup, aceeași situație e și în Ungaria. Pe fondul tendinței de scădere, există un risc destul de mare să închidem și al doilea grup. Am pierde aproximativ 20% din producția de energie la nivel național.
Importuri record de energie — România ar putea depăși 2.500 MW în orele de seară
Ca urmare a reducerii debitelor pe râuri, avem o capacitate limitată de a crește producția pe hidrocentrale.
Față de un consum normal de peste 7.000 MW în orele de seară, importăm aproximativ 1.700 MW. Dacă se oprește și grupul doi, ar trebui să importăm peste 2.500 MW.
Sprijin de urgență din Ucraina — discuții pentru suplimentarea producției nucleare
Acest lucru se întâmplă și în țările vecine. Am discutat măsurile pe care le putem adopta pentru a asigura funcționarea sistemului energetic național în condiții normale.
Am discutat azi cu vicepremierul Ucrainei pentru a ne susține cu producția din una dintre centralele nucleare ale Ucrainei. Transelectrica și Nuclearelectrica vor discuta pentru un ajutor de urgență în orele de seară din partea Ucrainei.
România forțează producția energetică la maximum: autorizări de urgență și apel la economisire
În plan intern, toate capacitățile pe care le avem au primit recomandări să funcționeze la capacitate maximă. Pentru a putea crește cu 100–200 MW producția, ANRE și Transelectrica vor autoriza în procedură de urgență toate capacitățile finalizate pentru a putea intra imediat în producție. E vorba de fotovoltaice, eolian, stocare.
Va fi importantă și economisirea voluntară în orele de seară. Fac un apel către cetățeni, companii, autorități publice să facă planificări de reduceri voluntare.
Estimările noastre sunt că, pe fondul secetei și în următoarele două săptămâni, nu vom avea precipitații importante. E posibil ca consumul să crească până la 8.000 MW pe zi.
Întrebări ale jurnaliștilor
Ne putem aștepta la raționalizări pentru marii consumatori?
Autoritățile trebuie să ia măsuri voluntare pentru a reduce consumul seara. Există proceduri gestionate de Transelectrica și vor fi puse în practică pentru a asigura funcționarea sistemului.
A blocat Ministerul Mediului 7 hidrocentrale, cum a acuzat Sorin Grindeanu?
Există multe procese generate pe probleme de mediu la lucrările hidrotehnice. O parte din aceste procese s-au lăsat cu blocarea lucrărilor, cu blocarea diferitelor autorizații de mediu, dar nu ține de Ministerul Mediului, ci de instanțe. Odată ce o lucrare e realizată în proporție foarte mare, decizia rațională e să încheiem aceste lucrări.
În ce măsură ar putea ajuta prosumatorii?
Prosumatorii care au capacități de stocare ajută într-o manieră importantă, cei care au baterii, pentru că pot stoca când avem exces de producție în timpul zilei. Una dintre erorile făcute este că nu am stimulat zona de stocare și nu am condiționat finanțările pentru fotovoltaice și de stocare. Bulgaria cumpără la prânz excesul de producție de la noi și-l vinde seara la un preț mult mai bun.