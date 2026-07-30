România are peste 511.000 de șomeri în iunie 2026. Tinerii, categoria cea mai afectată

Rata șomajului în România a fost de 6,3% în luna iunie 2026, în formă ajustată sezonier, în scădere cu 0,1 puncte procentuale față de luna mai, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS).
Numărul total al șomerilor (persoane cu vârsta între 15 și 74 de ani) a fost estimat la 511.600, mai mic decât în mai (522.100), dar mai mare decât în aceeași lună a anului 2025, când se înregistrau 504.500 de șomeri.
Cea mai ridicată rată a șomajului se menține în rândul tinerilor (15-24 de ani), care a atins 28,8% în perioada ianuarie-martie 2026. Pentru persoanele adulte (25-74 de ani), rata a fost de 4,8% în iunie 2026 (4,9% la bărbați și 4,8% la femei). Șomerii din această categorie de vârstă reprezintă 72,2% din totalul persoanelor fără loc de muncă.
Pe sexe, rata șomajului a fost identică, de 6,3%, atât la bărbați, cât și la femei. Rata șomajului măsoară ponderea persoanelor fără loc de muncă care sunt disponibile și caută activ un job sau așteaptă să fie angajate. Datele confirmă o ușoară ameliorare pe termen scurt, dar mențin problemele structurale, în special în rândul tinerilor.