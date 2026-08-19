Nu sunt anticipate probleme deosebite în aprovizionarea cu energie electrică

Capacităţile de producţie, împreună cu cele de import, asigură necesarul de energie electrică, a anunţat Transelectrica.
Situaţia energetică naţională este stabilă, iar capacităţile de producţie disponibile, împreună cu cele de import, asigură necesarul de energie electrică al României, după închiderea reactoarelor nucleare de la Cernavodă, a anunţat Compania Transelectrica.
România importa şi în această dimineaţă peste 1.000 de Megawaţi pentru a face faţă consumului care depăşeşte 5.000 de Megawaţi.
Situaţia energetică la nivel naţional şi regional, precum şi evoluţiile prognozate pentru perioada următoare, au fost prezentate marți, la sediul Dispecerului Energetic Naţional, la o şedinţă a Comandamentului Energetic, coordonată de secretarul de stat Cristian Buşoi.
Dispecerul Energetic Național estimează pentru perioada următoare un consum maxim de până la 7.400 Megawați la vârful de consum de seară, în condițiile în care sunt prognozate temperaturi ridicate în perioada următoare.
Cel puțin pentru această săptămână nu sunt anticipate probleme deosebite în ceea ce privește aprovizionarea cu energie electrică a României, au transmis reprezentanții Transelectrica.
Răcirea vremii și ploile din sudul Germaniei, din Austria și Slovacia, prognozate și pentru următoarele zile, contribuie la creșterea debitului Dunării în zona superioară a fluviului.
Această creștere urmează să se propage în aval și ar putea fi resimțită la intrarea în România de săptămâna viitoare, situație care ar putea permite reevaluarea opțiunii privind repornirea unei unități nucleare de la Cernavodă, precum și creșterea producției de energie la hidrocentrala de la Porțile de Fier.
În urmă cu două zile au fost repuse în funcțiune Grupul 4 de la Termocentrala de la Rovinari și Grupul de rezervă de la Paroșeni, contribuind astfel la creșterea capacităților disponibile pentru producerea de energie electrică.