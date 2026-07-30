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Economie· 1 min citire
România nu își mai poate permite creșterea deficitului bugetar
Deficit bugetar
Publicat30 iul. 2026, 08:34
SursăRealitatea Financiara
România nu își poate permite adoptarea unor inițiative legislative cu impact bugetar suplimentar în sesiunea extraordinară a Parlamentului, avertizează ministrul interimar de Finanțe, Alexandru Nazare.
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