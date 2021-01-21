Caută articole
alexandru nazare
Tag: alexandru nazare
Articole cu eticheta "alexandru nazare"
10 mar. 2026, 12:51
Economie
Alexandru Nazare: România începe anul dintr-o poziţie financiară solidă
29 dec. 2025, 20:21
Actualitate
Ministerul Sănătății lansează proiectul AP‑STOMA: spitalele publice ar putea oferi servicii stomatologice extinse
29 dec. 2025, 20:20
Actualitate
România intră în 2026 cu finanțe consolidate: deficit în scădere și venituri record, spune Nazare
4 nov. 2025, 17:43
Economie
ALEXANDRU NAZARE ANUNȚĂ ÎNGHEȚAREA VENITURILOR PENTRU 2026: „ANGAJAMENTELE TRANSMISE LA BRUXELLES TREBUIE RESPECTATE”
3 nov. 2025, 08:39
Economie
MINISTRUL FINANȚELOR: „ÎN ULTIMII 4 ANI SALARIUL MINIM A CRESCUT CU 75%. NU E MOMENTUL ÎNCĂ PENTRU O NOUĂ MAJORARE”
22 oct. 2025, 13:18
Social
ALEXANDRU NAZARE SPUNE CĂ NU ESTE MOMENTUL PENTRU MAJORAREA SALARIULUI MINIM
23 sept. 2025, 17:58
Politica
OPERAȚIUNE ANAF ANTIFRAUDĂ ÎN RIDE-SHARING: EVZIUNE DE 266 MILIOANE LEI ȘI 90 DE DOSARE PENALE
8 sept. 2025, 16:50
Economie
NAZARE, DISCUȚII CU REPREZENTANȚII BĂNCII MONDIALE: „LUCRĂM LA O NOUĂ PLATFORMĂ BUGETARĂ ȘI MĂSURI PENTRU SIMPLIFICAREA BIROCRAȚIEI”
26 aug. 2025, 15:58
Politica
NAZARE VREA CAPITAL SOCIAL MINIM MAI MARE PENTRU SRL, CA SĂ OPREASCĂ FIRMELE-FANTOMĂ
22 aug. 2025, 17:04
Politica
MINISTRUL FINANȚELOR, ALEXANDRU NAZARE: TVA SE APLICĂ ÎN FUNCȚIE DE DATA FACTURĂRII, NU DE PERIOADA CONSUMULUI
14 iul. 2025, 08:42
Economie
MINISTRUL FINANȚELOR: ”DATORIA PUBLICĂ A CRESCUT, E PROGNOZATĂ SĂ AJUNGĂ LA SFÂRȘITUL ACESTUI AN LA 60% DIN PIB”
4 iul. 2025, 23:14
Economie
NAZARE: „ORICE REORGANIZARE SERIOASĂ DUREAZĂ DOUĂ-TREI LUNI. TREBUIE SĂ FIM ONEȘTI CU OAMENII”
30 iun. 2025, 16:59
Politica
ALEXANDRU NAZARE: AM TRĂIT PE DATORIE ȘI AM IGNORAT REGULILE JOCULUI. E MOMENTUL ADEVĂRULUI
5 iun. 2025, 19:10
Economie
OFICIAL BNR: ROMÂNIA INTRĂ ÎNTR-O PERIOADĂ GREA DE CEL PUȚIN 18 LUNI. „CUȚITUL A AJUNS LA OS”
8 iul. 2021, 11:53
Actualitate
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, va fi REVOCAT din funcție. Deputatul PNL Dan Vâlceanu îi ia locul
21 ian. 2021, 13:47
Actualitate
Miron Mitrea: Avem nevoie de oameni capabili să negocieze, precum Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor