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Realitatea PLUS a ajuns la Cernavodă. Reactorul 2, la un pas de oprire: România ar putea ajunge să importe 50% din energia consumată

Realitatea de Alba
Scris deRealitatea de Alba
Publicat12 aug. 2026, 13:16
SursăRealitatea PLUS

Echipa Realitatea PLUS a ajuns la centrală pentru că în mai mai puțin de 24 de ore, reactorul 2 de la Cernavodă se va opri, pe fondul scăderii dramatice a debitului Dunării. Autoritățile fac ultimele intervenții pentru a menține centrala în funcțiune până la momentul opririi, iar pe fluviu se desfășoară lucrări de dragare.

Guvernul a alocat 5 milioane de lei pentru aceste intervenții. La orele de vârf, necesarul de importuri ar putea ajunge la 50% din consum.

Unitatea 2 intră în procedură de oprire controlată

Unitatea 2, ultimul reactor funcțional al Centralei Nucleare de la Cernavodă, urmează să intre joi dimineață, de la ora 07:00, în procedură de oprire controlată. Decizia vine pe fondul scăderii accentuate a nivelului Dunării în zona Cernavodă. În numai o zi, nivelul apei a coborât cu aproximativ patru centimetri, iar debitul redus creează probleme tot mai mari pentru funcționarea centralei.

Oprirea reactorului pune presiune pe sistemul energetic

Centrala Nucleară de la Cernavodă asigură aproximativ o cincime din producția de energie electrică a țării. Oprirea Unității 2 înseamnă că o parte importantă din necesar va trebui acoperită din alte surse, inclusiv prin importuri.

La orele de vârf, necesarul de energie adusă din afara țării ar putea ajunge până la 50% din consum.

În paralel, autoritățile fac ultimele intervenții pentru a menține centrala în funcțiune până la momentul opririi. Pe Dunăre se desfășoară lucrări de dragare, iar Guvernul a alocat 5 milioane de lei pentru aceste operațiuni.

Nivelul Dunării continuă să scadă

Situația de la Cernavodă este urmărită cu atenție, în condițiile în care nivelul Dunării scade de la o zi la alta. Specialiștii au avertizat de mai mult timp asupra riscurilor pe care debitul redus le poate crea pentru producția de energie.

Cum s-a ajuns în această situație și de ce nu s-a făcut nimic pentru a preveni un posibil dezastru energetic, în condițiile în care specialiștii trag semnale de alarmă de mult timp? Echipa Realitatea PLUS a ajuns la Centrala Nucleară de la Cernavodă pentru a afla răspunsurile direct de la sursă. În interiorul centralei, vor avea loc discuții cu specialiștii, iar toate explicațiile vor fi prezentate în această seară, într-un material special marca Realitatea PLUS, de la ora 21:00, la „Culisele Statului Paralel”.

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