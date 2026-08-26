Sanatate· 1 min citire

Criză uriașă: lipsesc medicamente pentru bolnavii de cancer

Realitatea de Alba
Scris deRealitatea de Alba
Publicat26 aug. 2026, 09:54
Actualizat26 aug. 2026, 11:45
SursăRealitatea PLUS

Este criză uriașă și în sistemul medical! Mai multe medicamente pentru bolile oncologice lipsesc din farmacii și spitale, iar pacienții sunt nevoiți să amâne tratamentul sau să caute pastilele în străinătate.

Medicamentele vitale lipsesc. Bolnavii amână tratamentul

Cel puțin patru tratamente extrem de importante lipsesc, iar Agenția Medicamentului anunță că pentru unele livrările vor fi reluate din septembrie. Scandalul s-a mutat la nivel politic.

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete cere demiterea CNAS după ce acesta spune că nu sunt lipsuri.

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