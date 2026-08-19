Plângeri penale și sesizări la CNCD după incidentele rasiste de la Rapid-Dinamo

Publicat 19 aug. 2026, 11:09 Sursă realitatea.net

Deputatul Nicolae Păun, reprezentant al minorității rome în Parlament și vicepreședinte al Comisiei pentru Drepturile Omului, a depus mai multe plângeri în urma derapajelor rasiste înregistrate la meciul dintre Rapid și Dinamo care a avut loc sâmbătă.

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