Peter Magyar respinge proiectul depozitelor petroliere pentru Ucraina în Ungaria: „Nu se vor face”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 21 sept. 2026, 19:13

Premierul Ungariei, Peter Magyar, a respins luni proiectul privind construirea unor depozite pentru produse petroliere destinate Ucrainei pe teritoriul Ungariei.

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