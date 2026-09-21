„Libertatea în Hristos – Adevărul care eliberează”: Simpozionul Văcărești ajunge la ediția a III-a

Mănăstirea Văcăreștii Noi organizează, pe 26 septembrie 2026, cea de-a III-a ediție a Simpozionului Văcărești, dedicată temei „Libertatea în Hristos – Adevărul care eliberează”. Ierarhi, teologi și filosofi din importante centre universitare ale țării se reunesc la Constanța pentru a explora sensurile libertății, relația dintre adevăr și responsabilitate și provocările pe care redefinirea libertății umane le ridică în societatea contemporană.

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