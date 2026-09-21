Advertising
Social· 1 min citire
6.000 de pui de nisetru au ajuns în Dunăre, la Gruia
6.000 de pui de nisetru în Dunăre
Publicat21 sept. 2026, 10:26
Sursărealitatea.net
O nouă generație de nisetri începe călătoria în Dunăre: 6.000 de pui eliberați la Gruia.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 15:01Amendă uriașă pentru Google: 403 milioane de euro. Cum ar fi fost gestionate datele de localizare ale utilizatorilor
- 14:46România, printre țările UE în care au scăzut zborurile comerciale în august 2026
- 14:31Rușii, atrași la vot cu mașini și apartamente. Ce arată prezența la urne despre războiul din Ucraina
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Alba și pe Google News