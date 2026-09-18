Avertismentul unui electrician după tragedia din Apuseni: ce distanță trebuie păstrată față de liniile electrice

Trei bărbați din Sălaj, cu vârste de 35, 37 și 54 de ani, au murit vineri, 18 septembrie, în satul Valea Verde din comuna Sohodol, județul Alba, după ce schela metalică pe care lucrau la o cabană ar fi atins o linie electrică de medie tensiune.
Cei trei veniseră ca voluntari pentru lucrări de întreținere și voiau să vopsească exteriorul construcției. Potrivit primelor informații, bărbații lucrau pe o schelă metalică atunci când aceasta ar fi ajuns în apropierea conductoarelor neizolate.
S-a format un arc electric, iar victimele au fost aruncate la pământ.Un localnic a povestit că a văzut o flacără în zona schelei și a sunat imediat la 112. El a spus că nu s-a apropiat de victime deoarece și-a dat seama că în zonă era în continuare tensiune electrică.
Resuscitați timp de o oră și jumătate
La locul tragediei au fost trimise echipaje ISU, ambulanțe și un elicopter SMURD. Cei trei bărbați au fost găsiți în stop cardio-respirator.
Echipajele medicale au încercat să îi resusciteze aproximativ o oră și jumătate, însă fără rezultat. Decesele au fost ulterior confirmate de cadrele medicale.
Electricianul avertizează asupra distanței de siguranță
Un inginer electrician a explicat că, în cazul liniilor electrice aeriene de medie tensiune, trebuie păstrată o distanță importantă față de conductoare. Potrivit acestuia, în situația analizată, linia electrică avea o tensiune de aproximativ 20 kV și conductoare neizolate.
Specialistul a indicat o distanță minimă de 24 de metri, calculată câte 12 metri în stânga și în dreapta axului stâlpului. Respectarea acestor distanțe este esențială atunci când se lucrează cu schele sau alte structuri metalice în apropierea rețelelor electrice.
Poliția a deschis o anchetă
Polițiștii au început cercetările pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul și dacă au fost respectate condițiile de siguranță. Ancheta vizează inclusiv poziționarea liniei electrice față de cabană și modul în care s-au desfășurat lucrările.
Cabana este folosită în timpul verii pentru organizarea unor tabere pentru copii, potrivit primarului comunei Sohodol.