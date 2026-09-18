Avertismentul unui electrician după tragedia din Apuseni: ce distanță trebuie păstrată față de liniile electrice

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 18 sept. 2026, 19:45

Trei bărbați din Sălaj, cu vârste de 35, 37 și 54 de ani, au murit vineri, 18 septembrie, în satul Valea Verde din comuna Sohodol, județul Alba, după ce schela metalică pe care lucrau la o cabană ar fi atins o linie electrică de medie tensiune.

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