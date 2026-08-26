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Foste mari vedete ale fotbalului argentinian îl susțin pe Gianni Infantino înaintea alegerilor FIFA

Gianni Infantino

Gianni Infantino

Scris deStoica Marian
Publicat26 aug. 2026, 10:40
Sursărealitatea.net

Fostele mari vedete ale fotbalului argentinian Javier Zanetti, vicepreședintele clubului Inter Milano, Esteban Cambiasso și Javier Pastore și-au declarat public sprijinul pentru președintele FIFA, Gianni Infantino, înaintea alegerilor pentru conducerea forului mondial.

În mesajul lor, cei trei susțin că mandatul lui Infantino a schimbat modul în care fotbaliștii sunt implicați în deciziile importante ale sportului.

„În ultimul deceniu am văzut angajamentul FIFA și al președintelui Gianni Infantino de a garanta reprezentarea jucătorilor în lumea fotbalului, lucru care înainte nu exista”, au transmis ei printr-un mesaj comun publicat pe Instagram.

Zanetti, Cambiasso și Pastore afirmă că atât jucătorii activi, cât și foștii fotbaliști au acum un rol real în dezvoltarea fotbalului.

„Jucătorii actuali și foștii jucători au avut un cuvânt de spus și un rol activ în sportul nostru prin participarea la comitete, proiecte și grupuri de lucru. Opiniile noastre sunt ascultate, iar multe inițiative benefice pentru fotbal prind contur datorită contribuțiilor, ideilor și implicării noastre”, spun ei.

Cei trei foști internaționali argentinieni explică de ce aleg să îl susțină pe actualul președinte al FIFA.

„Am văzut cu ochii noștri cum fotbalul poate transforma vieți, poate îmbunătăți societăți și poate crea oportunități pentru oameni din întreaga lume. Suntem hotărâți să continuăm să ducem această speranță mai departe. Vom continua să susținem evoluția remarcabilă pe care a cunoscut-o fotbalul în ultimii zece ani, astfel încât să ajungă și să aducă beneficii oamenilor din fiecare țară în care se joacă acest sport”, se mai arată în mesajul lor.

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