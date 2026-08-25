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Daniel Oprița rămâne la Steaua. Telenovela demisiei s-a încheiat oficial

Daniel Oprița

Daniel Oprița

Realitatea de Alba
Scris de Realitatea de Alba Publicat: 25 aug. 2026, 12:10

Antrenorul a anunțat că pleacă după remiza cu Dumbrăvița, dar clubul l-a convins să continue

După remiza 2-2 cu Dumbrăvița, din etapa a patra a Ligii 2, Daniel Oprița a declarat că și-a depus demisia și că acela ar putea fi ultimul său meci pe banca Stelei. Marți dimineață, antrenorul s-a întâlnit cu comandantul Eduard Danilof, care nu i-a permis să părăsească echipa. Oprița antrenează formația din Ghencea din 2019 și a amenințat de mai multe ori cu demisia din cauza lipsei dreptului de promovare în Superligă.

Comunicatul oficial al clubului

CSA Steaua a anunțat oficial că Daniel Oprița va continua ca antrenor principal, alături de întregul staff tehnic. Clubul subliniază că stabilitatea este importantă în acest moment și că vor fi căutate soluții pentru întărirea lotului. Deși începutul de sezon nu a fost cel dorit, conducerea își exprimă încrederea că, prin unitate și susținerea suporterilor, echipa poate progresa. Oprița fusese legat și de o eventuală mutare la Chindia Târgoviște.

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