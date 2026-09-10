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Un boxer de 17 ani, reținut după o bătaie violentă în Bacău. Victima a ajuns la spital
Poliție
Un boxer de 17 ani din Bacău a fost reținut de polițiști după ce ar fi agresat violent un tânăr, pe fondul unui conflict izbucnit între cei doi. Victima a avut nevoie de îngrijiri medicale, iar adolescentul este cercetat penal pentru lovire sau alte violențe.
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