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Marele Placido Domingo, omagiu impresionant la moartea sopranei Ileana Cotrubaș
leana Cotrubaș si Placido Domingo
Publicat21 aug. 2026, 07:39
SursăRealitatea.net
Vestea dispariției celebrei soprane Ileana Cotrubaș l-a întristat profund pe marele cântăreț de operă Plácido Domingo. Acesta a ținut să-i aducă un omagiu emoționat fostei sale partenere de scenă. Cotrubaș, care a cântat pe marile scene ale lumii, a murit la vârsta de 87 de ani.
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