Focuri de armă la o petrecere rave din Elveția. Mai multe victime, intervenție amplă a poliției

Publicat 30 aug. 2026, 09:26 Sursă realitatea.net

Poliția elvețiană a anunțat că mai multe persoane au fost rănite în urma unor focuri de armă trase în noaptea de sâmbătă spre duminică, în timpul unei petreceri rave organizate la hipodromul din Aarau, în nordul Elveției, în apropiere de Zurich, relatează AFP şi publicaţia elveţiană 24 heures.

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