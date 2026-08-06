Copil de 2 ani amenințat cu moartea de tatăl său, care avea un cutter asupra lui. Au intervenit trupele speciale

Un incident șocant s-a petrecut miercuri, 5 august 2026, în orașul Uricani, județul Hunedoara. Un bărbat, vizibil agitat, a amenințat cu moartea propriul copil de doar 2 ani, pe care îl ținea în brațe, având asupra sa un cutter.

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