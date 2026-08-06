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Economie· 2 min citire
Românii spun că banii nu le mai ajung pentru alimente, facturi și medicamente: „Au votat cu cine nu trebuie!”
Venituri români
Publicat6 aug. 2026, 08:10
Sursărealitatea.net
Tot mai mulți români spun că veniturile nu le mai ajung pentru cheltuielile de zi cu zi. După plata facturilor, oamenii rămân cu tot mai puțini bani pentru alimente și medicamente. Pensionarii se numără printre cei mai afectați de scumpirile din ultima perioadă. Mulți afirmă că nivelul de trai s-a deteriorat vizibil și că situația devine tot mai greu de suportat, conform Realitatea PLUS.
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