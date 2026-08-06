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Ucraina atacă din nou în adâncul Rusiei: rafinăria cu o capacitate de 15 milioane de tone de petrol pe an, vizată două nopți la rând

Dronă

Dronă

Realitatea de Alba
Scris deRealitatea de Alba
Publicat6 aug. 2026, 07:04
SursăRealitatea.net

Drone ucrainene au atacat, în noaptea de miercuri spre joi, regiunea rusă Iaroslavl. Ținta ar fi fost rafinăria Slavneft-Yanos, una dintre cele mai mari instalații de procesare a petrolului din Rusia. Obiectivul se află la peste 700 de kilometri de granița cu Ucraina. Este a doua noapte consecutivă în care rafinăria este vizată.

Guvernatorul regiunii Iaroslavl, Mihail Evraev, a confirmat atacul cu drone. Oficialul rus a anunțat restricții de circulație pe șoseaua care leagă orașul Iaroslavl de Moscova. Drumul închis trece prin apropierea rafinăriei. Guvernatorul nu a precizat dacă instalația a fost lovită și nici dacă au fost înregistrate pagube.

Coloane de fum deasupra orașului

Imaginile publicate de locuitori arată coloane de fum ridicându-se deasupra orașului Iaroslavl. Mai mulți martori au relatat că au văzut incendii în timpul atacului. Unii localnici au susținut că și câteva locuințe ar fi fost cuprinse de flăcări. Aceste informații nu au putut fi confirmate din surse independente.

Slavneft-Yanos este cea mai mare rafinărie din regiunea centrală a Rusiei. Instalația se află printre cele mai mari cinci rafinării din țară. Capacitatea sa anuală de procesare este de aproximativ 15 milioane de tone de țiței. Distanța mare față de granița ucraineană arată raza lungă la care au ajuns dronele implicate în atac.

Zelenski revendicase atacul din noaptea precedentă

Atacul s-a produs la o zi după ce Volodimir Zelenski a anunțat că forțele ucrainene au lovit aceeași rafinărie. Președintele ucrainean a publicat imagini în care instalația apărea în flăcări. „Iaroslavl, la peste 700 de kilometri de granița de stat a Ucrainei. O instalație din sectorul petrolier care avea o importanță majoră pentru finanțarea războiului Rusiei”, a transmis Zelenski.

Liderul ucrainean a mulțumit armatei și serviciilor de informații militare pentru operațiune. El a numit atacul o acțiune de „dreptate”. Zelenski a susținut că loviturile asupra infrastructurii energetice ruse reprezintă un răspuns la bombardarea orașelor și satelor ucrainene. Potrivit informațiilor transmise de partea ucraineană, rafinăria a mai fost atacată de patru ori în luna mai 2026.

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