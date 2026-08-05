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Actualitate· 1 min citire
Măsuri de economisire a energiei în România. Magazinele sting reclamele, iar autoritățile reduc consumul
energie
Marile lanțuri de magazine din România au început să aplice măsuri voluntare pentru reducerea consumului de energie, în contextul presiunilor asupra sistemului energetic.
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