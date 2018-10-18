Caută articole
Articole cu eticheta "consum"
25 feb. 2026, 08:43
Economie
Consumul, 60% din PIB, în scădere accentuată: risc uriaș de recesiune
13 feb. 2026, 10:29
Actualitate
Franța a consumat un număr record de ouă în 2025
29 apr. 2024, 11:39
Actualitate
Eveniment neobișnuit în Duminica Floriilor. De ce au consumat românii atât de puțin curent electric?
3 iul. 2023, 09:25
Actualitate
Cum calculezi cât consumă un aparat de aer condiționat
30 mai 2023, 08:20
Actualitate
Efectele secundare neașteptate ale strugurilor asupra sănătății. Iată ce ar trebui să știi
1 mai 2023, 08:51
Actualitate
Câți mici mănâncă românii numai de 1 Mai - Puși cap la cap, micii consumați într-un an ajung până la Lună
26 feb. 2023, 13:45
Actualitate
Ce este mai bine să consumăm: zahăr sau miere?
21 feb. 2023, 11:17
Actualitate
România trebuie să scadă consumul de CARNE - Uniunea Europeană impune reguli noi. 60% din carne, făcută în laborator
29 ian. 2023, 16:31
Actualitate
Ciocolata, sănătoasă sau nu?
20 dec. 2022, 09:06
Economie
Românii fac economie și sting lumina! Cu cât a scăzut consumul de energie electrică în ultimele 10 luni
24 nov. 2022, 10:06
Actualitate
Cum REDUCI consumul în bucătărie. Greșelile pe care le facem în mod constant
13 oct. 2022, 08:53
Actualitate
Niciodată să nu mai consumați aceste ceaiuri. Vă pot pune sănătatea în pericol
7 oct. 2022, 10:50
Actualitate
Facturi uriașe pentru români din 2022: Cât consumă electrocasnicele - La ce aparate trebuie să renunțăm urgent
24 aug. 2022, 09:43
Actualitate
Petre Daea: „România are destulă mâncare. Nu vom ajunge să consumăm lăcuste și gândaci”
18 iul. 2022, 08:57
Actualitate
ANRE: Consumul național de electricitate a scăzut cu 5,3% în primele 4 luni ale anului. Producția, și ea în scădere
5 feb. 2022, 08:00
Actualitate
Acest aliment banal te îmbătrânește, distruge dinții şi îţi afectează creierul. Și tu îl consumi
5 ian. 2022, 08:50
Actualitate
Eurostat: Românii sunt pe ultimul loc în UE la consumul zilnic de fructe și legume
2 dec. 2021, 09:43
Actualitate
Anunțul care dă fiori. Atenție la consum de gaz, RISCAȚI să dați înapoi banii primiți drept COMPENSARE
29 nov. 2021, 09:27
Actualitate
Alimentele pe care le consumi de Sărbători care îți pun sănătatea în pericol
17 sept. 2021, 09:11
Actualitate
Analiza pesimistă pentru 2022: creșterea economică încetinește și se va baza pe CONSUM, INFLAȚIE și INSOLVENȚE
27 iul. 2021, 13:10
Actualitate
Eurostat. Peste 3% din populația României consumă, zilnic, sucuri îndulcite cu zahăr
9 apr. 2021, 09:54
Actualitate
ANSVSA: De unde se poate cumpăra carne de miel controlată sanitar veterinar, sigură pentru consum
14 ian. 2019, 13:01
Actualitate
Acțiune a polițiștilor pentru combaterea consumului de alcool
18 oct. 2018, 22:18
Actualitate
„Fii mai presus de influenţă”, proiect de prevenire a consumului de alcool și stupefiante