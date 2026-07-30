Manevră mascată. Salarii mărite în secret la Ministerul Dezvoltării în timp ce medicii ies în stradă

Este ipocrizie uriașă în rândul guvernanților! Sub pretextul îndeplinirii unui jalon din PNRR prin codul urbanismului, angajații de la ministerul Dezvoltării și-au mărit pe ascuns salariile cu 35%. Totul în timp ce, în aceeași zi, medicii au ieșit în stradă și au fost încă o dată ignorați de demnitari.
Într-un răspuns pentru Realitatea PLUS, Cseke Attila a transmis: "Sporul se acordă în prezent unui număr de 31 de angajați care au atribuții în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor și este între 1.222-2.045 lei/lună. Sporul se acordă din veniturile proprii ale ministerului, nu din bugetul de stat". În prezent, mai așteptăm un răspuns și de la Ministerul Dezvoltării.
Comisie de urbanism în Parlament în care s-a votat raportul pe noul cod. Totul în timp ce medicii au intrat în grevă generală. Ministrul interimar al Dezvoltării a declarat că este vorba despre un jalon crucial din PNRR și a invocat eventualele sancțiuni pe care România le-ar putea plăti.
"Codul Urbanismului este un jalon important care are și o sancțiune, o penalitate, pentru România, în cazul neadoptării Suntem pe ultima turnantă, trebuie să recunoaștem acest lucru. Sancțiunea este de 972 de milioane de euro în cazul în care această lege nu ar ajunge în Monitorul Oficial până la 31 august", a declarat Cseke Attila.
Ulterior au ieșit la iveală informații halucinante, conform cărora mai mulți angajați ai Ministerului Dezvoltării vor beneficia de măriri salariale de 35%.
Cine primește măriri de salariu la Ministerul Dezvoltării
Cheltuielile de personal includ cheltuieli cu personalul propriu și cu plata indemnizației de participare a specialiștilor în calitate de membri în comitetele/comisiile/consiliile pentru avizări din punct de vedere tehnic. Personalul cu atribuții de reglementare în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor din ministerul de resort beneficiază de majorarea salariului de bază cu 35%.
Este vorba despre o lege inițiată de Cseke Attila în urmă cu 3 ani. Însă, ministrul Dezvoltării nu a precizat nimic despre această majorare în fața jurnaliștilor.
"Principalele modificări privesc trecerea atribuției de eliberare a documentațiilor de urbanism la nivelul municipiului București, în sensul în care ele trec la primăria municipiului. Soluția pe care o să o propunem va fi aceea că această trecere să aibă loc la 1 noiembrie 2028", a mai spus ministrul Dezvoltării.
Halucinant este că, în momentul în care Ilie Bolojan a ieșit să ofere explicații după greva medicilor, acesta a declarat că protestul acestora a fost bazat doar pe minciună și dezinformare. Însă, premierul interimar a ținut să le mulțumească parlamentarilor care au venit din vacanță pentru a vota jaloanele din PNRR.
"Consider că această grevă s-a bazat pe minciună și pe dezinformare. Aș încheia cu mulțumiri adresate parlamentarilor care în aceste două zile importante pentru pachetul de legi din PNRR au participat la dezbateri în comisii sau în plen", declara Bolojan.
Sala în care Ilie Bolojan a făcut declarații a fost aproape goală, ca pe vremea pandemiei.