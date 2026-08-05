Jaful din PNRR care a lăsat România descoperită în fața crizei energetice: centralele pe cărbune au fost închise fără să fie înlocuite

Publicat 5 aug. 2026, 14:10 Sursă realitatea.net

România este în criză energetică, dar puțini mai știu cine a fost în spatele dezastrului actual. Totul a început în 2021, când Florin Cîțu și Cristian Ghinea negociau Planul Național de Redresare și Reziliență. În documentul susținut și de Klaus Iohannis, România își asuma închiderea centralelor pe cărbune. Angajamentul a fost luat fără ca alte capacități de producție să fie puse în loc, conform Realitatea PLUS.

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