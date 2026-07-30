Advertising
Sanatate· 1 min citire
Realitatea medicală cu Nicole Păcuraru: De ce ne este mai foame când suntem obosiți?
Publicat30 iul. 2026, 09:52
Actualizat30 iul. 2026, 09:54
În ediția Realitatea medicală, Nicole Păcuraru, explică legătura dintre oboseală, hormoni și senzația de foame și arată cum lipsa somnului ne poate influența alegerile alimentare și greutatea corporală.
Citește și
- 07:51Continuă greva în Sănătate. 500 de spitale asigură doar urgențele
- 15:04Moment emoționant la protestul din Sănătate. O pensionară a venit cu lacrimi în ochi să susțină cadrele medicale
- 14:30Posturile din spitale vor putea fi ocupate. Camera Deputaților a votat legea în plină grevă în sănătate
- 14:24 Medicii au protestat în balconul Parlamentului, în a doua zi de grevă generală
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Alba și pe Google News