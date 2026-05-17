Accident mortal. Un tânăr de 21 de ani și-a pierdut viața după ce mașina s-a izbit violent de un copac

Un grav accident rutier s-a produs în dimineața zilei de duminică, pe un traseu din Raionul Hâncești, în apropierea localității Mingir. În urma impactului violent, un tânăr în vârstă de 21 de ani a murit în drum spre spital.

Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, tragedia s-a petrecut după ora 03:00.

Șoferul ar fi pierdut controlul volanului

Anchetatorii spun că un tânăr de 22 de ani, aflat la volanul unui automobil de marca Mercedes-Benz, ar fi pierdut controlul direcției de mers. Mașina a derapat de pe carosabil și s-a izbit puternic de un copac aflat pe marginea drumului.

În autoturism se aflau încă doi pasageri: un tânăr de 21 de ani și o tânără de 20 de ani.

Impactul a fost extrem de violent, iar echipele medicale sosite la fața locului au intervenit de urgență pentru acordarea primului ajutor victimelor.

Un tânăr a murit în drum spre spital

Din nefericire, tânărul de 21 de ani a suferit răni incompatibile cu viața și a decedat în timpul transportării către spital.

De asemenea, tânăra de 20 de ani a fost rănită în urma accidentului și a avut nevoie de îngrijiri medicale.