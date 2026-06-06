Nicușor Dan clarifică întârzierea raportului privind anularea alegerilor: „N-o să vă dau un termen”

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat, în cadrul conferinței de presă de sâmbătă, 6 iunie, că își dorește ca subiectul anulării alegerilor din 2024 să fie încheiat cât mai rapid, însă a evitat să ofere un termen exact pentru publicarea raportului care analizează acest episod.

Șeful statului a subliniat că, din perspectiva sa, există deja elemente de natură juridică ce indică încălcări ale legislației electorale, însă a insistat asupra faptului că imaginea completă va fi conturată abia după finalizarea raportului oficial.

Acuzații și referiri la influențe externe

În declarațiile sale, președintele a făcut referire la existența unor concluzii preliminare care vizează modul în care s-a desfășurat procesul electoral, inclusiv posibile încălcări ale regulilor de competiție între candidați.

„Și eu sunt nerăbdător să încheiem acest capitol din istoria noastră recentă. Din punct de vedere juridic este clar că am avut un candidat care a încălcat flagrant legea electorală și s-a pus într-o situație de neechitate față de alți candidați. În ceea ce privește influența rusă avem deja un raport al Parchetului General care dovedește că s-au aflat firme rusești în spatele acestei acțiuni”, a declarat președintele.

Raportul final, așteptat fără un termen fix

Nicușor Dan a explicat că, în trecut, a oferit estimări privind momentul în care ar putea fi finalizat raportul, însă de această dată a preferat să evite avansarea unui termen concret, pentru a nu crea noi așteptări care ulterior să nu fie respectate.

Potrivit acestuia, obiectivul principal este prezentarea unei imagini de ansamblu clare, ușor de înțeles de publicul larg, nu doar a unor demonstrații tehnice sau juridice fragmentate.

„Însă ce îmi doresc eu e să avem o poză mai generală care, în momentul în care va exista, va fi mult mai ușor de înțeles de o categorie largă a populației, acesta este scopul meu. În loc să dăm niște demonstrații de A implică B, B implică C, care sunt relativ tehnice, să dăm poza generală, iar atunci când o să vedem poza generală vă asigur că lumea o să spună da, am avut influență rusă (…) N-o să vă dau un termen, dar e un termen rezonabil. Am mai dat termene și tocmai de aceea nu vreau să mai dau”, a precizat acesta.