Olguța Vasilescu dezminte zvonurile:”Spitalul de paliație costă 199 de milioane de euro, nu 500 de milioane”

Lia Olguța Vasilescu, primarul municipiului Craiova, a dezmințit joi seară, în cadrul emisiunii „Miza Zilei”, moderată de Ana Maria Păcuraru, zvonurile privind sumele astronomice pe care le-ar cheltui pentru construirea unui spital de îngrijiri paliative cu 100 de paturi. Edilul a precizat că unitatea medicală are un cost de 199 de milioane de euro, și nu de 500 de milioane de euro, așa cum s-a vehiculat în presă.

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