Noua lege de funcționare a ANI, respinsă de senatori

Publicat 31 iul. 2026, 08:07 Sursă realitatea.net

Senatorii au respins, joi, proiectul de modificare a legislației privind Agenția Națională de Integritate, considerat jalon în Planul Național de Redresare și Reziliență și asociat unei tranșe de aproximativ 770 de milioane de euro.

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