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Pericolul „terapeutului” care îți dă mereu dreptate. De ce sprijinul oferit de ChatGPT nu poate înlocui legătura umană

ChatGPT

ChatGPT

Realitatea de Alba
Scris deRealitatea de Alba
Publicat24 iul. 2026, 09:17
SursăRealitatea.net

Tot mai mulți oameni discută cu ChatGPT despre anxietate, singurătate, probleme de cuplu sau decizii dificile. Inteligența artificială este folosită ca un confident disponibil la orice oră, însă psihologii avertizează că aceasta poate oferi doar un sprijin de moment și nu poate înlocui terapia.

Utilizatorii aleg ChatGPT pentru că răspunde imediat, nu judecă și îi poate ajuta să își organizeze gândurile. Unele persoane îl folosesc pentru a pregăti conversații importante, pentru a redacta mesaje dificile sau pentru a se liniști în perioade tensionate.

Inteligența artificială poate oferi un sprijin limitat

Specialiștii spun că ChatGPT poate fi util pentru stabilirea unor priorități, organizarea programului sau găsirea unor metode mai bune de comunicare. De asemenea, poate reprezenta un prim ajutor pentru persoanele care nu au acces rapid la un psiholog sau nu își permit ședințe de terapie.

Totuși, inteligența artificială nu poate trata cauzele anxietății, depresiei sau traumelor. Un alt risc este ca utilizatorul să caute permanent confirmarea propriilor opinii și să primească răspunsuri prea înțelegătoare, fără întrebările dificile pe care le-ar pune un terapeut, conform Euronews.ro.

Relația cu un terapeut nu poate fi înlocuită

Psihologii subliniază că terapia se bazează pe relația dintre două persoane. Un specialist poate observa tonul vocii, comportamentul, emoțiile și reacțiile pacientului, elemente pe care inteligența artificială nu le poate înțelege pe deplin.

ChatGPT poate ajuta la organizarea gândurilor și la gestionarea unor situații punctuale. Atunci când problemele emoționale persistă și afectează viața de zi cu zi, specialiștii recomandă consultarea unui psiholog sau psihiatru.

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