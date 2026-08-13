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PSD, fără majoritate pentru noul Guvern. Grindeanu: „Suntem cel mai aproape”

Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu

Realitatea de Alba
Scris deRealitatea de Alba
Publicat13 aug. 2026, 13:04
SursăRealitatea.Net

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi că social-democrații nu au în acest moment suficiente voturi pentru învestirea unui nou Guvern, precizând că situația nu s-a schimbat față de săptămâna trecută. Grindeanu susține însă că PSD este partidul "cel mai aproape" de formarea unei majorități și anunță intensificarea negocierilor.

”Nu pot să vorbesc în numele PNL. PNL nu a votat o propunere de guvern tehnocrat în urmă cu două luni şi ceva. A fost prima propunere, Guvernul Tomac, posibilul Guvern Tomac, era un guvern tehnocrat, iar PNL a hotărât că nu îl votează, tocmai fiindcă era tehnocrat. Aşa că ce să cred din schimbările acestea?”, a afirmat Grindeanu, întrebat fiind sub ce formă ar putea fi constituit viitorul guvern, în condiţiile în care premierul demis Ilie Bolojan afirmă că ar putea vota un guvern tehnocrat.

Liderul PSD a precizat că PNL a fost mânat de o singură dorinţă şi anume ca Guvernul Bolojan să rămână în funcţie chiar şi cu puteri reduse.

”Ei trebuie să-şi ia nişte decizii interne şi nu vreau să comentez în numele PNL. E treaba lor, doar că trebuie să fie mai clari. Nu să se schimbe de la o săptămână de la alta, sau de la o nominalizare la alta, sau de la o soluţie la alta, aşa acum au făcut în aceste trei luni, fiindcă au fost mânaţi de o singură dorinţă, aceea de a rămâne în continuare chiar şi cu puteri reduse în funcţii Guvernul Bolojan. Asta este ceea ce i-a mânat în aceste luni şi dezastrul îl vedem cu toţi”, a mai spus social-democratul.

Întrebat dacă PSD are voturile necesare pentru a avea un guvern condus de el, Sorin Grindeanu a răspuns: ”Astăzi când vorbim, nu. Nu s-a schimbat nimic faţă de săptămâna trecută. Eu cred că suntem cel mai aproape în a face această majoritate şi ne vom intensifica eforturile în a obţine aceste lucruri”.

Sorin Grindeanu a confirmat că vor mai fi purtate negocieri cu parlamentari pentru realizarea unei majorităţi.

 

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