NATO condamnă încălcările spațiului aerian al României și Poloniei: Rusia este responsabilă

Publicat 13 aug. 2026, 07:50 Sursă realitatea.net

NATO condamnă încălcările recente ale spațiului aerian al Poloniei și României și acuză Rusia că poartă întreaga responsabilitate. Aliații își reafirmă solidaritatea cu statele afectate și anunță consolidarea apărării pe flancul estic.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre RusiaucrainanatoatacurisecuritateRomaniaPolonia