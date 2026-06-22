Cum să ai un somn odihnitor în timpul caniculei. Temperatura ideală pentru dormitor: recomandările specialiștilor

Nopțile caniculare pot afecta serios calitatea somnului, iar temperaturile ridicate îngreunează procesul natural de odihnă al organismului. Specialiștii în medicina somnului recomandă menținerea unei temperaturi cuprinse între 15 și 18 grade Celsius în dormitor, avertizând că valorile care depășesc 20-21 de grade devin, de regulă, inconfortabile pentru majoritatea oamenilor.
Marc Spielmanns, expert în medicina somnului, subliniază că răcorirea încăperii și evitarea supraîncălzirii sunt esențiale pentru un somn de calitate în perioadele cu temperaturi extreme, scrie Blick.
Pentru a limita acumularea căldurii în locuință, specialistul recomandă ca ferestrele și jaluzelele să rămână închise pe timpul zilei, atunci când soarele este puternic. În plus, dormitorul ar trebui să fie cât mai întunecat și bine ventilat.
„Temperatura optimă pentru somn este între 15 și 18 grade Celsius. Peste 20-21 de grade, confortul din timpul nopții poate fi afectat semnificativ”, explică Spielmanns.
Ce ajută înainte de culcare
Un duș călduț sau ușor răcoros înainte de somn poate contribui la reglarea temperaturii corpului. Totuși, specialistul atrage atenția că apa foarte rece nu este recomandată, deoarece poate stimula organismul și poate produce efectul invers celui dorit.
De asemenea, hainele groase de noapte ar trebui evitate. În nopțile foarte călduroase, este indicată purtarea unor articole vestimentare cât mai lejere sau chiar renunțarea la pijama, folosind doar o pătură subțire pentru confort.
O altă metodă utilă este aplicarea unor comprese reci pe gambe timp de 5-10 minute înainte de culcare, ceea ce poate contribui la reducerea temperaturii corporale și la instalarea unei stări de relaxare.
În ceea ce privește ventilatorul, acesta nu ar trebui orientat direct către corp. Potrivit expertului, este mai eficient să fie poziționat astfel încât să împingă aerul cald spre fereastră.
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Nici consumul băuturilor foarte reci înainte de culcare nu este recomandat. Acestea pot determina organismul să reacționeze printr-o creștere ulterioară a temperaturii corporale. Specialiștii sugerează, în schimb, consumul de lichide răcite moderat.
Hidratarea rămâne esențială în perioadele caniculare. Un aport de aproximativ 2-3 litri de apă pe zi poate contribui la menținerea confortului termic și la un somn mai odihnitor.
Femeile și bărbații percep diferit temperaturile ridicate
Potrivit lui Marc Spielmanns, există diferențe între sexe în ceea ce privește toleranța la căldură și frig.
„Femeile suportă mai bine temperaturile ridicate, în timp ce bărbații tolerează mai ușor frigul”, afirmă specialistul.
Cu toate acestea, cercetările arată că femeile sunt mai predispuse la tulburări de somn și pot întâmpina dificultăți mai mari în a adormi în nopțile foarte calde.
De ce somnul este mai puțin odihnitor vara
Temperaturile ridicate și durata mai mare a luminii naturale influențează ritmul biologic al organismului. În sezonul cald, oamenii tind să se trezească mai des pe parcursul nopții, iar perioadele de somn profund și cele asociate viselor sunt, de regulă, mai scurte.
Pentru a reduce efectele caniculei asupra odihnei, specialiștii recomandă menținerea unei temperaturi cât mai scăzute în dormitor și blocarea luminii exterioare, astfel încât organismul să poată beneficia de condiții optime pentru un somn de calitate.