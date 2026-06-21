Veștea, întâlnire cu viitorul ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene în timpul Congresului PNL: „Un profesionist foarte apreciat”

Scris de Daniel Onescu Publicat: 21 iun. 2026, 14:18

Premierul desemnat Adrian Veștea îl propune pe Florin Zaharia pentru funcția de ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene. Veștea avertizează că instabilitatea politică din România pune în pericol absorbția fondurilor europene și implementarea PNRR, solicitând urgentarea formării unui guvern funcțional cu puteri depline.

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