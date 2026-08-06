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Trei morți în urma unui atac rusesc asupra regiunii Harkov

Atac rusesc în Harkov

Atac rusesc în Harkov

Scris deStoica Marian
Publicat6 aug. 2026, 10:47
Sursărealitatea.net

Două locuințe au fost lovite în timpul nopții

Trei persoane și-au pierdut viața în urma bombardamentelor lansate de Rusia în noaptea de miercuri spre joi asupra orașului Balaklia, din regiunea Harkov, au anunțat autoritățile ucrainene. Atacurile au lovit două locuințe, provocând incendii și distrugeri, în timp ce intensificarea loviturilor de ambele părți ale frontului continuă să crească numărul victimelor civile.

Un prim atac a atins o "casă individuală", a anunţat pe Telegram Vitalii Karabanov.

"Din nefericire, o femeie a fost ucisă în atac. Un incendiu a izbucnit la locul atacului, iar salvatorii îndepărtează resturile", a anunţat el. Două persoane au fost ucise într-un al doilea atac, un bărbat şi o femeie, în apropierea altei "case individuale", potrivit lui Vitalii Karabanov.

La peste patru ani de începutul invaziei ruse a Ucrainei de către Rusia, atacurile se amplifică de ambele părţi ale unei linii a frontului aproape imobilă şi se soldează cu tot mai multe victime civile. Ucraina şi-a intensificat atacurile în Rusia şi pe teritoriul ucrainean ocupat de către Rusia, mai ales împotriva unor instalaţii ale gigantului comerţului electronic rus Wildberries şi infrastructurilor energetice.

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