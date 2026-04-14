Ștefan Geamănu (AUR): „Închiderea centralelor pe cărbune este o condamnare la frig și sărăcie dictată de Bruxelles. Nu putem gira distrugerea sistemului energetic național”

Publicat 14 apr. 2026, 19:15 Actualizat 1 mai 2026, 08:53

Senatorul AUR Ștefan Geamănu a criticat ordonanța privind decarbonizarea, susținând că termenele de închidere a capacităților pe bază de lignit și huilă reprezintă un atac direct la securitatea energetică și la demnitatea muncitorilor români.

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