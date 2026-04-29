Presiuni în interiorul PNL asupra lui Bolojan: apropiații îi cer să se retragă de la guvernare

Apropiați de-ai premierului Ilie Bolojan îi cer să plece de la guvernare. PSD și PNL trebuie să rămână la putere, spun ei, iar între cele două partide ar trebui să existe o înțelegere.

Este disperare maximă în interiorul Partidului Național Liberal. Colegii de partid ai lui Ilie Bolojan au simțit că pierd puterea, după ce PSD împreună cu AUR au anunțat moțiunea de cenzură comună. Inclusiv prieteni ai premierului îi cer acum acestuia ca guvernarea să fie alcătuită din PSD și PNL.

Practic, se vede cum tensiunea crește în interiorul partidului și inclusiv apropiații premierului își doresc cumva ca acesta să plece de la Guvern, tocmai în ideea în care guvernarea sau coaliția să fie formată din partidele care au compus până în momentul de față Executivul.

Rămâne de văzut ce se va întâmpla pe viitor și cum se vor poziționa și alți membri din Partidul Național Liberal după ce va fi votată moțiunea de cenzură de săptămâna viitoare.