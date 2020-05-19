Caută articole
Articole cu eticheta "declaratii"
11 mar. 2026, 12:45
Politica
Nicușor Dan, anunț de ultim moment după ședința CSAT
5 mar. 2026, 19:20
Politica
Ambasadorul Israelului în România, Lior Ben Dor, declarații în exclusivitate pentru Realitatea Plus despre situația războiului din Orientul Mijlociu
20 feb. 2024, 13:53
Politica
Ciolacu: "Eu vreau să trăiesc într-o Românie liberă. Nu vreau ca România să fie un vasal al Federaţiei Ruse"
30 mai 2023, 08:49
Actualitate
Budapesta răspunde Ministerului Afacerilor Externe în controversa declarațiilor de la Șumuleu Ciuc. „Exagerat și nejustificat, dar nu neobișnuit”
8 sept. 2022, 08:37
Actualitate
Majorarea PENSIILOR - Nicolae Ciucă: „Nu vom face astfel de enunţuri până nu vom avea proiectul de buget pe anul 2023”
4 nov. 2021, 18:24
Actualitate
Președintele Iohannis a anunțat că școlile se vor deschide în funcție de gradul de vaccinare al dascălilor
25 aug. 2021, 10:14
Actualitate
Premierul Cîțu despre declarațiile președintelui Ungariei: ”Ştiţi că aceste summituri au un mod foarte clar de a se desfăşura"
13 apr. 2021, 16:20
Actualitate
Vlad Voiculescu, declarații după o zi de la tragedia de la Victor Babeș: „Echipamentele sunt la limită, dar asta nu justifică o tragedie”
23 dec. 2020, 20:39
Actualitate
Florin Cîțu, primele declarații ca premier: „România are un premier și un guvern profesionist. Nu voi înșela așteptările românilor!” Ce spune despre noi taxe și RESTRICȚII
27 oct. 2020, 18:29
Actualitate
Klaus Iohannis, după ședință de urgență la Cotroceni: Situația epidemiologică se agravează constant. Ne așteaptă o perioadă foarte dificilă
19 oct. 2020, 21:22
Actualitate
Klaus Iohannis: ”Capitala a depășit acel indice ALARMANT. Foarte multe județe sunt aproape de acest scenariu. Se impun RESTRICȚII”
26 aug. 2020, 20:28
Actualitate
Klaus Iohannis: „Niciun un obiectiv electoral nu este mai important decât sănătatea”
9 iul. 2020, 13:28
Actualitate
VIDEO Klaus Iohannis, semnal de ALARMĂ după noul RECORD de noi cazuri: ”Virusul e real, nu are culoare politică, nu dispare prin lege sau prin negarea lui”
9 iul. 2020, 10:41
Actualitate
Declarații de urgență la Palatul Cotroceni! Președintele Klaus Iohannis anunță dacă se impun noi măsuri RESTRICTIVE
9 iun. 2020, 14:36
Actualitate
Klaus Iohannis: Se impune prelungirea stării de alertă. Cum se schimbă viața românilor: ce urmează din 15 iunie
19 mai 2020, 17:45
Actualitate
VIDEO: Noi măsuri de la Cotroceni. Klaus Iohannis: ”VIRUSUL este, încă, printre noi! Să nu irosim ce am câștigat cu mari sacrificii”