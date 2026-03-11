Politica· 1 min citire
Nicușor Dan, anunț de ultim moment după ședința CSAT
11 mar. 2026, 12:45
Actualizat: 11 mar. 2026, 12:45
Nicușor Dan, anunț de ultim moment după ședința CSAT
Articol scris de Scris de Realitatea de Alba
Sursă: realitatea.net
Nicușor Dan urmează să anunțe dacă România va permite dislocarea temporară a unor trupe și a unor avioane de luptă americane pe teritoriul țării noastre, la baza aeriană Mihail Kogălniceanu.
Urmărește declarațiile președintelui României, după ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, aici:
Citește și:
- 20:37 - Parlamentul a decis să accepte prezența pe teritoriul României a unor echipamente şi forţe militare americane
- 20:30 - Ediție explozivă a emisiunii „Culisele Statului Paralel”: George Simion vine în platou să demaște planurile Sistemului privind implicarea României în războiul cu Iran
- 12:55 - 36 de ani de la adoptarea Proclamației de la Timișoara
- 12:48 - Fiul ultimului șah al Iranului, mesaj către popor
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Alba și pe Google News