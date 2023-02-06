Caută articole
11 mar. 2026, 12:45
Politica
Nicușor Dan, anunț de ultim moment după ședința CSAT
11 mar. 2026, 12:36
Actualitate
Parlamentul, convocat după CSAT. România decide dacă va permite SUA să disloce avioane militare la baza Mihail Kogălniceanu
11 mar. 2026, 12:32
Actualitate
S-a terminat ședința CSAT de la Palatul Cotroceni după solicitarea SUA privind trimiterea de avioane americane în România
11 mar. 2026, 08:12
Politica
Președintele Nicușor Dan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare al Țării, în contextul conflictelor din Orientul Mijlociu
10 mar. 2026, 15:38
Actualitate
Nicușor Dan a programat ședința CSAT miercuri dimineață, pe tema avioanelor F-16 pe care vor să le trimită SUA
16 dec. 2025, 09:32
Politica
Raportul CSAT privind anularea alegerilor, prezentat în Parlament
26 nov. 2025, 10:47
Politica
Strategia de Apărare pentru perioada 2025-2030, în plenul Parlamentului
14 iul. 2025, 12:32
Politica
BOMBA ZILEI! ANULAREA ALEGERILOR PREZIDENȚIALE DISCUTATĂ ÎN CSAT. SURSE: NU AU AVUT DOVEZI, DAR AU FĂCUT ANALOGII CU RUȘII
30 iun. 2025, 14:48
Actualitate
AUR CERE EXPLICAȚII ÎN CSAT PENTRU ANULAREA ALEGERILOR
13 iun. 2025, 10:12
Actualitate
NICUȘOR DAN FACE DIN DEZINFORMĂRILE DE PE REȚELELE DE SOCIALIZARE O PROBLEMĂ DE SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ. SUBIECTUL AJUNGE ÎN DEZBATERE ÎN CSAT
30 apr. 2025, 08:23
Politica
CSAT SE REUNEȘTE ÎN ȘEDINȚĂ: PROIECTE CRUCIALE PENTRU SECURITATEA NAȚIONALĂ, PE ORDINEA DE ZI
16 apr. 2025, 19:30
Actualitate
ROMÂNIA VA PRIMI CORVETA UȘOARĂ ÎN CEL MULT ȘASE LUNI. LIVRAREA, APROBATĂ DE CSAT
7 mar. 2025, 08:34
Politica
ILIE BOLOJAN AMÂNĂ DIN NOU CONVOCAREA CSAT PE TEMA ANULĂRII ALEGERILOR
4 dec. 2024, 19:50
Actualitate
IOHANNIS A PUBLICAT DOCUMENTELE DESECRETIZATE DIN ȘEDINȚA CSAT LEGATĂ DE POSIBILE NEREGULI LA ALEGERI
28 nov. 2024, 12:57
Actualitate
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ A LUAT PAUZĂ DE LA DEZBATERILE PRIVIND ANULAREA PRIMULUI TUR AL ALEGERILOR PREZIDENȚIALE PÂNĂ LA FINALUL CSAT
27 nov. 2024, 15:42
Actualitate
CSAT A FOST CONVOCAT DE PREȘEDINTELE KLAUS IOHANNIS PENTRU ZIUA DE JOI
19 sept. 2024, 08:26
Actualitate
ȘEDINȚĂ A CSAT, CONVOCATĂ DE KLAUS IOHANNIS. ÎNZESTRAREA ARMATEI ȘI RĂZBOIUL DIN UCRAINA, PE ORDINEA DE ZI
20 iun. 2024, 16:52
Actualitate
România trimite rachete Patriot în Ucraina. Decizia, luată în CSAT
20 iun. 2024, 09:32
Actualitate
CSAT se reunește, joi, în ședință
16 apr. 2024, 14:06
Actualitate
Iohannis a aprobat urmărirea penală a lui Petre Roman și Gelu Voican Voiculescu
22 mar. 2024, 11:23
Actualitate
România a cheltuit pentru Apărare doar 1.6% din PIB și este printre codașe la înzestrarea cu arme și echipamente noi
12 feb. 2024, 11:48
Actualitate
Klaus Iohannis a convocat CSAT
8 ian. 2024, 13:26
Actualitate
Klaus Iohannis a promulgat legea - Ce pedepse primesc cei care își bat joc de steagul sau imnul României
20 dec. 2023, 15:57
Actualitate
Klaus Iohannis, sfidare maximă la final de mandat - Nu vrea să spună cât ne costă deplasările sale exotice
2 dec. 2023, 12:01
Actualitate
Klaus Iohannis l-a învestit pe noul șef al Statului Major al Apărării - Vlad Gheorghiță - Mesajul transmis de președinte
4 oct. 2023, 12:12
Actualitate
Klaus Iohannis a anunțat data ședinței CSAT pe problema drogurilor. Când sunt chemați repzentanții Guvernului la Cotroceni?
7 iul. 2023, 13:45
Actualitate
E oficial: România devine HUB regional pentru antrenarea piloților de avioane F-16, inclusiv cei din Ucraina - Decizii cruciale CSAT
6 iul. 2023, 09:23
Actualitate
Ședință CSAT condusă de Klaus Iohannis, astăzi, la Cotroceni - Ce teme se vor discuta
11 apr. 2023, 08:07
Actualitate
Ședință CSAT, astăzi, la Palatul Cotroceni. Subiecte de securitate națională pe masa discuțiilor
6 feb. 2023, 11:53
Actualitate
România nu stă pe gânduri și trimite de urgență ajutoare în Turcia
