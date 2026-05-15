Inițiativă AUR pentru eliminarea turismului electoral la alegerile locale

Alianța pentru Unirea Românilor a depus în Parlament o propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 115/2015 privind alegerea autorităților administrației publice locale, cu scopul de a combate fenomenul turismului electoral și de a proteja voința reală a românilor.

Inițiativa legislativă prevede extinderea de la șase luni la un an a perioadei minime de stabilire a reședinței necesare pentru exercitarea dreptului de vot la alegerile locale pe baza vizei de flotant.

Potrivit expunerii de motive, actualul termen de 6 luni s-a dovedit, în practica electorală a ultimului deceniu, vădit insuficient pentru a asigura o legătură reală, organică și de durată între alegător și comunitatea locală. Documentul arată că această situație a permis dezvoltarea unor strategii electorale prin care au fost realizate mutări fictive sau de complezență ale reședinței, afectând rezultatele alegerilor locale.

Deputatul AUR Lucian Mușat, inițiator al proiectului, susține că prin această inițiativă se urmărește consolidarea legitimității democratice a autorităților locale și eliminarea practicilor care denaturează voința comunităților stabile. Inițiatorii arată că măsura nu afectează dreptul de vot al cetățenilor, ci doar stabilește condiții mai clare pentru exercitarea acestuia în localitatea unde alegătorul și-a stabilit reședința.

„Procesul electoral va fi unul mai echitabil, iar împreună cu legea depusă de Partidul AUR privind alegerea primarilor și a președinților de consilii județene în două tururi, procesul electoral va fi mult îmbunătățit, iar încrederea populației în democrație va fi recâștigată, sper eu, după anularea alegerilor din 2024 și interferențele din 2025”, a declarat deputatul AUR, Lucian Mușat.

Conform propunerii legislative, cetățenii care și-au stabilit reședința cu mai puțin de un an înainte de scrutin vor putea vota doar în localitatea unde au domiciliul.

Această modificare legislativă este necesară pentru a pune capăt practicilor de mobilizare electorală artificială și pentru a asigura faptul că administrațiile locale sunt alese de cetățeni care au o legătură reală și de durată cu comunitatea în care votează.

