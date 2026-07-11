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Atac rusesc asupra orașului Sumî: patru morți și șapte răniți după bombardamente cu bombe ghidate

Atac rusesc în Ucraina/ Arhivă Profimedia

Atac rusesc în Ucraina/ Arhivă Profimedia

Realitatea de Alba
Scris deRealitatea de Alba
Publicat11 iul. 2026, 16:54
SursăRealitatea.Net

Cel puțin patru persoane și-au pierdut viața, iar alte șapte au fost rănite după ce trupele ruse au lansat trei bombe ghidate asupra orașului Sumî, din nord-estul Ucrainei. Atacul a vizat infrastructura civilă și vine la doar o zi după un nou bombardament asupra Kievului, soldat cu 12 răniți, inclusiv doi copii.

Trupele ruse au atacat orașul ucrainean Sumî cu trei bombe ghidate, a anunțat șeful administrației regionale, Oleg Grigorov.

Potrivit oficialului, bombardamentul a lovit infrastructura civilă din districtul Zarechny. Bilanțul provizoriu indică patru persoane decedate și șapte răniți, care au fost transportați la spitale pentru îngrijiri medicale.

Atacul are loc în contextul în care, în noaptea precedentă, un alt bombardament masiv a vizat capitala Ucrainei. La Kiev, 12 persoane au fost rănite, printre care și doi copii, în vârstă de 10 și 11 ani, potrivit autorităților ucrainene.

În ceea ce privește acuzațiile privind lovirea infrastructurii civile, conducerea Rusiei continuă să nege că armata sa desfășoară atacuri țintite asupra orașelor și satelor din Ucraina. Moscova respinge acuzațiile potrivit cărora ar lovi obiective civile, precum spitale, școli, grădinițe sau instalații de alimentare cu energie și apă, în timp ce autoritățile ucrainene susțin că astfel de atacuri au provocat în repetate rânduri victime în rândul populației civile.

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