Anca Alexandrescu: „Uitați-vă în sondaje că sunteți jos, rău de tot, sub nivelul mării. Plecați!”

Scris de Anca Alexandrescu Publicat: 13 sept. 2026, 21:42

E toamnă, sunt nunți, se mai căsătoresc oamenii, ce să zicem. Am văzut că toată lumea e interesată de cine a fost la nuntă, ce au discutat la nuntă. Ce să zic? Despre domnul Ștefan și doamna Smărăndița am fost prima care am spus, am și luat amendă de la CNA pentru că am spus că au plecat împreună la Paris pe banii voștri, sigur că da.

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